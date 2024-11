Cataldi: "Impatto molto positivo con la Fiorentina. Kean? Secondo me può fare anche di più"

Danilo Cataldi ha parlato oggi ai microfoni di Radio Bruno del suo momento alla Fiorentina, raccontando il suo impatto con Firenze e con questa nuova esperienza: "L'impatto è stato molto positivo sia con la squadra che con la città, anche perché in campo sono entrato subito bene e speriamo anche di poter migliorare ulteriormente. Cosa è successo all'intervallo con la Lazio? Niente di straordinario, era un momento di difficoltà perché non avevamo giocato un grande primo tempo ma quei momenti cambiano i periodi successivi. È arrivata una vittoria di rabbia e anche grazie agli episodi abbiamo svoltato. A Lecce è stato un bel momento perché non avevo mai fatto doppietta ed è stato bello. Per me fare gol è un plus, non mi è mai interessato il lato individuale. Sono cresciuto in una piazza piena di radio, io non leggo e ascolto niente. Non so se mi sono mai sentito sottovalutato, a me interessa solo che il gruppo giochi bene e vince".

Come vede Kean?

"Quando giocavo contro di lui dicevo sempre che era una bestia. Ha esordito giovanissimo alla Juve, in una piazza molto esigente ma io ho sempre visto in lui un grande giocatore. Secondo me può fare anche di più perché questa piazza gli dà grande fiducia ed è perfetta per lui".