Christ Inao Oulai, l'acquisto più costoso della Fiorentina. Con il Mondiale è arrivato a 28 milioni

Christ Inao Oulai può diventare il più costoso giocatore mai acquistato dalla Fiorentina. È stato preso per 26 milioni di euro più 4 di bonus che potrebbero andare al Trabzonspor, portando la cifra a trenta. A lanciarlo sono stati i Mondiali nel Nord America, stellina della Costa d'Avorio che era stato paragonato a Kanté.

Le parole all'arrivo

"Sono davvero felice di arrivare in questo leggendario club italiano. Sono davvero contento, è motivo d'orgoglio per me arrivare in questo club. Questo rappresenta il fatto che io continuo a crescere e sto crescendo sempre di più arrivando a giocare nei club più importanti. Questa è la ricompensa per tutto il lavoro svolto negli ultimi anni. Volevo venire qui, volevo giocare con la Fiorentina. I miei agenti mi hanno aiutato in questo. Poi si è esagerato su alcune cose dette, ma ora io sono concentrato sulla stagione per arrivare più in alto possibile. Ci sono molti giocatori che guardo nei video. Yaya Toure è stato ed è il mio idolo".

Valore impennato

Preso dal Bastia nella scorsa stagione, in Turchia - a Trebisonda - ha fatto molto bene. Tanto che già nel 2025 il suo valore stava salendo molto rapidamente, per poi esplodere: da 8 milioni di inizio 2026 fino ai 28 attuali.