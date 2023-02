Christillin: "Allegri unico collegamento tra passato e presente, bravo a non perdere la testa"

vedi letture

"Stavolta conta più per la Juve come dice Allegri? Non credo, la Juve è concentrata su tutto, ogni partita per noi ormai è un derby". Così Evelina Christillin, membro del consiglio FIFA in quota UEFA e storicamente vicina alla famiglia Agnelli, nella lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "In questo momento difficile bisogna tenere dritta la barra e Allegri, che è rimasto l’unico collegamento tra il passato e il presente, è stato bravo a non perdere la testa. Capisco perché Ferrero e Scanavino gli abbiano dato la massima libertà".