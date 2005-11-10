Club Brugge, un sorriso verso l'Inter: Forbs recuperato per questa sera
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Simone Bernabei
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Oggi alle 14:56Serie A
autore Simone Bernabei
13.10.2026 14:56Serie A
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© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Il Club Brugge, salvo sorprese, questa sera contro l'Inter avrà a disposizione anche l'attaccante Carlos Forbs, unico vero dubbio del tecnico Leko. Il giocatore dopo l'allenamento di ieri oggi non ha avvertito alcun fastidio, da qui l'ottimismo raccontato dai media belgi.
Al centro della difesa ci sarà poi Lee Han-beom, sudcoreano che aveva saltato l'ultima di campionato dopo la pausa per le Nazionali a causa del lungo viaggio di ritorno in Belgio.
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