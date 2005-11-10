C'è chi quella maglia l'ha resa leggendaria e chi adesso sogna di scrivere la propria storia indossandola. Il primo numero 7 del Portogallo dopo l'addio alla Nazionale di Cristiano Ronaldo è Carlos Forbs, esterno offensivo classe 2004 in forza al Club Brugge. Il ventiduenne, subentrato al 59' al posto di Francisco Trincao nella sfida di Nations League contro il Galles, ha impiegato appena undici minuti per lasciare il segno, realizzando la rete del momentaneo 3-2 lusitano.

Dal Manchester City all'exploit con il Club Brugge

Cresciuto nel settore giovanile del Manchester City, con un passato tra Ajax e Wolverhampton, Forbs sembra aver trovato in Belgio la dimensione ideale per esprimere tutto il proprio potenziale. Esterno mancino, dotato di grande velocità e particolarmente abile nell'uno contro uno, il portoghese ha già collezionato 3 gol e 5 assist in questa stagione nel campionato belga, a cui si aggiungono 2 reti e altrettanti assist in Champions League. Raccogliere l'eredità di Cristiano Ronaldo è un compito impossibile per chiunque, ma il talento del Club Brugge ha tutte le carte in regola per ritagliarsi uno spazio importante nel Portogallo del futuro.