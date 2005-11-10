Portogallo, Forbs sulla maglia numero 7 di Ronaldo: “Non sento il peso, è un orgoglio”
Pierpaolo Matrone
Una serata che difficilmente dimenticherà. Alla terza presenza con la Nazionale maggiore, Carlos Forbs ha realizzato il gol della vittoria del Portogallo contro il Galles, indossando la maglia numero 7 appartenuta per anni a Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di RTP, l'esterno del Club Brugge ha commentato così la sua gioia: “È una sensazione speciale, non dimenticherò questa giornata. La cosa più importante è che siamo riusciti a vincere, e ne sono felice. Avevamo bisogno di un gol per calmare gli animi, e per fortuna l'ho segnato io”.
Forbs e il futuro in Nazionale
Il ventiduenne ha poi parlato della possibilità di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella selezione guidata da Jorge Jesus: “Devo continuare a lavorare, a fare il mio dovere non solo qui ma anche nel club, e poi sarà il commissario tecnico a decidere”. Sulle difficoltà incontrate nel finale dopo l'espulsione di Pedro Neto: “Abbiamo dovuto soffrire alla fine, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo resistito fino alla fine, abbiamo mostrato una mentalità molto forte”.
Forbs e l'eredità di Cristiano Ronaldo
Intervenuto anche ai microfoni di Sport TV, Forbs ha assicurato di non avvertire particolari pressioni nell'indossare la maglia che è stata per tanti anni di CR7: “Non direi peso, ma ovviamente è un numero speciale. Sono molto orgoglioso di rappresentare questo numero”. Si sente dunque il nuovo numero 7 del Portogallo? “No, no... cerco di dare il massimo”, ha concluso l'attaccante.