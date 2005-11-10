Una serata che difficilmente dimenticherà. Alla terza presenza con la Nazionale maggiore, Carlos Forbs ha realizzato il gol della vittoria del Portogallo contro il Galles, indossando la maglia numero 7 appartenuta per anni a Cristiano Ronaldo. Ai microfoni di RTP, l'esterno del Club Brugge ha commentato così la sua gioia: “È una sensazione speciale, non dimenticherò questa giornata. La cosa più importante è che siamo riusciti a vincere, e ne sono felice. Avevamo bisogno di un gol per calmare gli animi, e per fortuna l'ho segnato io”.

Forbs e il futuro in Nazionale

Il ventiduenne ha poi parlato della possibilità di ritagliarsi uno spazio sempre più importante nella selezione guidata da Jorge Jesus: “Devo continuare a lavorare, a fare il mio dovere non solo qui ma anche nel club, e poi sarà il commissario tecnico a decidere”. Sulle difficoltà incontrate nel finale dopo l'espulsione di Pedro Neto: “Abbiamo dovuto soffrire alla fine, ma ce l'abbiamo fatta, abbiamo resistito fino alla fine, abbiamo mostrato una mentalità molto forte”.

Forbs e l'eredità di Cristiano Ronaldo

Intervenuto anche ai microfoni di Sport TV, Forbs ha assicurato di non avvertire particolari pressioni nell'indossare la maglia che è stata per tanti anni di CR7: “Non direi peso, ma ovviamente è un numero speciale. Sono molto orgoglioso di rappresentare questo numero”. Si sente dunque il nuovo numero 7 del Portogallo? “No, no... cerco di dare il massimo”, ha concluso l'attaccante.