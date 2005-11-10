Roma, Forbs è sempre nel taccuino ma la concorrenza è agguerrita. Se ne riparlerà in estate

Accostato alla Roma nelle scorse settimane, l'attaccante esterno del Club Brugge Carlos Forbs pare non essere uscito dai radar di D'Amico, ma ha tanti ammiratori in giro per l'Europa. Secondo le informazioni pubblicate dal Sun infatti, la società giallorossa lo segue insieme a Tottenham, Arsenal, Manchester United e Fiorentina. Non si tratta però di un'operazione da fare nel corso della sessione invernale di mercato, il club belga infatti lo cederà solamente la prossima estate, come da prassi per quanto riguarda il mercato in uscita del club belga.

Stagione della consacrazione in Belgio: è uno dei leader offesivi della squadra

Buonissimo il suo percorso stagionale in Pro League belga: 10 presenze (quasi tutte da titolare), 3 gol e 5 assist. In Champions League 4 partite, 2 gol e 2 assist.

In generale sta rendendo bene sia in campionato che in Europa, confermandosi uno dei giocatori più pericolosi del Club Brugge con contributi costanti in fase offensiva (gol + assist). È spesso impiegato da esterno offensivo o trequartista e sta raccogliendo minuti importanti.