Pioli: "Mi hanno chiamato tutti, anche la Roma. Nazionale? L'ho sfiorata, non da moltissimo"

Nel corso della sua lunga intervista a Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato anche della Nazionale, visto che anche lui è stato accostato alla panchina dell'Italia: "L'ho sfiorata, non da moltissimo. Nella nostra carriera siamo figli di tutte le scelte che facciamo. Alcune vanno bene, altre no".

L'Arabia Saudita e l'Al Nassr che cosa hanno rappresentato per lei?

"Non mi sono pentito di andare in Arabia. Volevo fare un'esperienza fuori dopo gli anni con il Milan. Hanno inciso anche l'aspetto economico e la possibilità di allenare Cristiano Ronaldo. Se non lo alleni non capisci quanto è grande. È un campione, ha l'ossessione per prepararsi per fare gol. È molto rispettoso".

La Roma l'ha chiamata?

"Ci sono stati momenti in cui mi hanno chiamato tutti. Anche la Roma, ma mi era appena arrivato il contratto dell'Al Nassr e non potevo non rispettare la parola data".