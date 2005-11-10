L'UEFA dà l'ok al Como: Caqueret in lista Champions al posto di Jesus Rodriguez
Yvonne Alessandro
Si aspettava solo il via libera della UEFA, adesso il Como ha la sua risposta: Maxence Caqueret può sostituire Jesus Rodriguez nella lista Champions dei lariani: è arrivata l’approvazione dell'organo di Nyon. Per questa ragione questa sera il trequartista francese potrà figurare in panchina o addirittura disputare la sfida contro il Manchester United.
Scambio di pedine
Ieri Cesc Fabregas ha annunciato lo stop di Jesus Rodriguez per due mesi almeno e adesso l'allenatore catalano potrà contare su Caqueret come scelta in più per rimpolpare una rosa ridotta oggi contro il Manchester United. L'ex Lione verrà convocato insieme agli altri compagni di squadra già presenti in lista UEFA. Un bel sospiro di sollievo per tutto l'ambiente lariano, già preoccupato per i pochi giocatori arruolati dopo una sequela di infortuni (Kean, Diao, Chalobah) nelle ultime due settimane.
Cos'è successo
Jesus Rodriguez rimarrà fuori per i prossimi due mesi per un infortunio in allenamento dell'ultimo momento il giorno di rifinitura del match con il Manchester United in Champions League. "Un lungo stop per lui. Ha avuto un problema all'ultimo secondo dell'allenamento: non sembra lieve ma più grave...". Da questo imprevisto il Como si è subito mobilitato per sostituire l'ex Betis Siviglia con Caqueret, ormai già segnato in lista UEFA a tutti gli effetti. Il regolamento UEFA autorizza eccezionalmente la sostituzione di un giocatore di movimento in caso di infortunio che comporti un'assenza di almeno 60 giorni.