Como-Napoli, le formazioni ufficiali: Conte lancia Billing, Anguissa preservato per l'Inter

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Como-Napoli, sfida delle ore 12.30 di Serie A: Fabregas se la gioca con il 4-3-3 atteso, ma con una importante modifica. Non c'è Dossena al centro della difesa, ma Kempf, che agirà al fianco di Goldaniga, Smolcic e Valle, mentre Butez sarà ancora il portiere titolare. A centrocampo i muscoli di Caqueret e le geometrie di Perrone e Da Cunha, mentre davanti Diao e Strefezza avranno il compito di innescare il talento di Nico Paz.

COMO (4-3-3): Butez; Smolcic, Goldaniga, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Diao.

A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Cutrone, Douvikas, Fellipe, Fadera, Moreno, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Vojvoda.

Allenatore: Cesc Fabregas

Una sorpresa anche nel Napoli: Conte non rischia Anguissa, diffidato e a rischio per la sfida Scudetto contro l'Inter, preferendo schierare Billing a centrocampo come titolare al fianco di Lobotka e McTominay. Sulle corsie vanno invece Politano e Spinazzola, quest'ultimo al rientro. Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno compongono la cerniera a tre davanti a Meret. Raspadori è ancora preferito a Simeone e Okafor come partner di Lukaku.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Billing, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku.

A disposizione: Contini, Scuffet, Jesus, Gilmour, Okafor, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa, Anguissa.

Allenatore: Antonio Conte.