Il Como ospita il successore ideale di Fabregas: che corteggiamento per Aquilani

L'indizio lo hanno dato direttamente dalla società del Como qualche settimana fa: nelle idee del club biancoblu in riva al lago, il profilo di Alberto Aquilani è uno dei più adatti, in quanto a caratteristiche e proposta di gioco, per subentrare in caso di eventuale addio con l'attuale centro del mondo comasco Cesc Fabregas.

Un identikit simile

Tra gli allenatori giochisti dell'attuale Serie A, in effetti, Aquilani sembra il più vicino a Fabregas e al Como come idee. Partendo da un 4-3-3, il suo Sassuolo fa della fase di proposizione un suo punto di forza e non ha paura di prendersi rischi nella pressione, seguendo i dettami di un'interpretazione moderna.

Le parole di ieri di Cesc

L'argomento è stato toccato anche dallo stesso Fabregas, nel corso della conferenza stampa di presentazione della vigilia: "Alberto mi piace tantissimo come allenatore, per l'idea e il coraggio. Per come le squadre giocano a calcio. Mi ha chiamato l'estate scorsa per parlare di Rispoli, lo voleva tantissimo al Catanzaro. Io ero il più contento di questo, lui per me è un ragazzo speciale, è il primo giocatore che ho avuto in carriera da allenatore e portarlo da lui mi ha dato una tranquillità assoluta. Ricordo giocando contro il suo Pisa: vedendo quella partita e vedendo come giocano ora, sono cresciuti tanto. Adesso è evoluto in tantissime cose ". E poi, unendolo al suo futuro, ha aggiunto: "Io non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine, ma non l'ho mai fatto. Per questo non ti posso dire. Posso sicuramente dire parole positive, è un gioco molto simile per idee. Adesso mi fai riflettere su questo, c'è tanta tranquillità per il suo percorso e per quello che farà".