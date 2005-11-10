Como, che sorpresa al centro sportivo: spunta Stefano Pioli in visita a Mozzate

Colpo di scena a Mozzate. A ridosso dell'inizio dell'allenamento a porte aperte del Como - in programma alle ore 11:00 e per il momento in ritardo rispetto alla tabella di marcia - alla vigilia del super match contro il Manchester United per il terzo turno della League Phase di Champions League, si è presentato ai cancelli Stefano Pioli.

Visita d'eccezione

L'ex allenatore della Fiorentina, esonerato il 4 novembre 2025 per poi essere sostituito momentaneamente da Daniele Galloppa e poi Paolo Vanoli (attuale guida della Viola), è attualmente svincolato. C'è molta curiosità attorno alla visita del tecnico 61enne, originario di Parma: chissà se la visita d'eccezione dalle parti di Mozzate è per via di un invito ricevuto da Cesc Fabregas in persona.

Il passato italiano

L'ultima esperienza di Pioli sulla panchina della Viola non è stata per niente indimenticabile: appena 14 partite e una media di 1,14 punti. Bocciato il ritorno in Italia, dopo l'anno trascorso in Arabia e all'Al Nassr. Tra le altre esperienze da allenatore, ovviamente, Milan ed Inter, con lo Scudetto indimenticabile del 2021/22 vinto sul campo del Mapei Stadium all'ultima giornata di campionato ai danni dei cugini nerazzurri. L'unico trofeo vinto nella sua carriera da tecnico, cominciata nelle giovanili del Bologna.