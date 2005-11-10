Condò: "Il Como ha presentato le sue credenziali all'Europa. Fabregas farà la storia"

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò commenta il 4-1 di Champions League con cui il Como ha fatto la storia battendo il Manchester United: "C'è una cosa che va al di là della partita, c'è stato proprio un salto di qualità del Como. Oltre ai 6 punti in classifica e la qualificazione che adesso è molto concreta, c'è da dire che questa squadra ha presentato le sue credenziali all'Europa, smantellando il Manchester United. Una squadra senza né capo né coda, ma pur sempre il Manchester United".

"Sarei veramente sorpreso - continua Condò con un battuta - se il Manchester United venisse via dal Sinigaglia senza aver fatto un'offerta da 150 milioni per Nico Paz (due gol e un assist per il numero 10 del Como) o un contratto per Fabregas. Questo allenatore segnerà la storia del calcio europeo dei prossimi anni".