Paolo Condò, giornalista di punta di Sky, parla della Lazio come potenziale candidata per il titolo: “La Lazio ha vinto undici partite e ne ha pareggiate due, lo scorso anno per intenderci ne aveva invece vinte quattordici in tutto il campionato. Con la vittoria a Torino è salita a undici e ha i punti che aveva Spalletti col Napoli campione d’Italia. L’ultimo a fare questi punti dopo tredici giornate era stato lui. All’epoca però Spalletti era atteso, si sapeva che il Napoli era una candidata. La Lazio lo sta diventando partita dopo partita, perché ha la capacità di resistere nei momenti difficili, come quando nei momenti iniziali il Torino l’ha messa alle corde, poi di saper colpire. Ha fatto due gol in due minuti, questo uno-due manda ko le avversarie”.

C'è il discorso europeo da calcolare: "Se consideriamo che la buona settimana europea delle squadre italiane promette a tutte quante una carriera europea abbastanza lunga, la Lazio giocando una gara alla settimana è competitiva per tutto”.