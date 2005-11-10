Lutto in famiglia per il giornalista sportivo Paolo Condò, firma del calcio da decenni e volto di Sky Sport, oltre che unico italiano che partecipi alle votazioni del Pallone d'Oro. Si è spenta a soli 53 anni nelle scorse ore la moglie Elena Buccianti. Anche la redazione di TuttoMercatoWeb.com si unisce al cordoglio.

Il ricordo di Sky Sport

Un toccante ricordo lo ha lasciato in diretta su Sky Sport, l'emittente di Condò, la giornalista Elena Cottarelli: “Permettetemi di mandare un grandissimo abbraccio da tutta la squadra di Sky Sport a Paolo Condò, perché questa notte è venuta a mancare improvvisamente la moglie Elena, madre dei figli Andrea e Matteo. Aveva 53 anni, era una persona solare, divertente e ospitale, amica di molti di noi di Sky. Mandiamo loro un grande abbraccio per questa immensa tragedia che ci ha lasciato senza parole”.

La nota dell'Hellas Verona

Anche l'Hellas Verona ha partecipato al cordoglio, pubblicando un comunicato ufficiale: "L’Hellas Verona FC si stringe con grande affetto attorno all’amico Paolo Condò, giornalista di straordinario spessore e firma indimenticabile del racconto del nostro Scudetto, per la scomparsa della moglie Elena. In questo momento di profondo dolore, a Paolo, ai figli Andrea e Matteo e a tutti i loro cari vogliamo far sentire forte l’abbraccio e la vicinanza dell’intera famiglia gialloblù. A ognuno di loro vanno le nostre più sentite condoglianze".