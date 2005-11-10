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Condò: "Francia leziosa e ridondante. Dopo l'1-0 è stata una sinfonia: Verdi, non Debussy"

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 12:07Serie A
13.11.2026 12:07Serie A
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Il giornalista sul Corriere della Sera commenta così il 3-1 dell'Italia: "È l’ultima perla di una vera partenza dal basso"
FotoTUTTOmercatoWEB

Analizzando il momento degli Azzurri, Paolo Condò scrive il suo pensiero dopo il roboante successo sulla Francia in Nations League: "Sono bastate cinque partite a Roberto Mancini per riunire i frammenti del suo antico discorso azzurro e — diciamolo che non è peccato — per riaccendere nella gente la passione per la Nazionale sopita dal 2021. La magnifica vittoria sulla Francia di San Siro (da rimarcare lo stadio pieno) è l’ultima perla di una vera partenza dal basso, perché più in basso di Zenica davvero non si poteva finire: ai fini della classifica non garantisce ancora niente, perché il primato di oggi nel girone di Nations andrà difeso domenica a Bruxelles, e sono ancora possibili primo, secondo ma anche terzo posto.

Preoccuparsi della qualificazione, però, è un lusso che onestamente non pensavamo di poterci permettere prima di parecchio tempo, e di questo va dato merito a Mancini, che sta rimontando a grandi passi la delusione del famoso addio. La scelta di Malagò è stata felice, e il ct lo sta ripagando con risultati che peseranno sulla nuova contesa elettorale. Ma è giusto andare oltre per segnalare — senza forzarne il significato, ma nemmeno minimizzandolo — il clima di fiducia verso i giovani, tutti i giovani, che Mancini ha instaurato in un amen, creando una positività di squadra in cui ciascuno è stimolato a osare il suo meglio, e spesso lo mette a frutto.

La Francia di Zidane è leziosa e ridondante, suprema in alcune giocate del primo tempo ma alla lunga incapace di opporsi a una corrente che spinge nella nostra direzione. Michael Olise gioca il suo calcio da rivista d’architettura per un tempo soltanto, ed è uno show, mentre un vecchio artista dei colpi di tacco come Mancini intimamente avrà certo apprezzato certe giocate di Cherki, Doué, Barcola. Ma si sarà goduto anche di più il coraggio con cui l’Italia, placata l’iniziale tempesta tecnica francese, ha cominciato a guadagnare campo con le prime combinazioni capaci di sfuggire al pressing di Zidane. Da lì in poi, è stata una sinfonia: Verdi, non Debussy".

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