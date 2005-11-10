Per Cristian Chivu c'è un pericolo in questa tredicesima giornata di Serie A ed è targato DDR. L'allenatore nerazzurro è chiamato a non arrestare la corsa dopo il 4-4 rocambolesco contro l'Atalanta, come ricorda anche Paolo Condò nel fondo dedicato sul Corriere della Sera.

Incrocio per tenere il passo

"Inter-Genoa di stasera è un déjà vu. Il 26 ottobre 2008 Mourinho si complimentò con Gasperini per aver parato ben cinque cambi di modulo nel corso di un altro Inter-Genoa. De Rossi non è Gasperini (non ancora, almeno) ma ha costruito il Genoa più alto degli ultimi anni, 4 vittorie nelle ultime 5 gare. Gran partita, potenzialmente". Fallire, per i nerazzurri, vorrebbe dire rischiare di perdere ulteriore terreno da Lazio e Roma, attualmente sopra in classifica a +1 e +3,

Sfida pesante

Il noto giornalista e opinionista su Sky Sport si è soffermato anche sull'incrocio più atteso domenica al Sinigaglia. "Como-Juve è la partitissima del 13esimo turno perché costituisce un bivio: o dilata le distanze tra le cinque fuggitive e il resto del gruppo, frustrando la Juve, o le riduce, zavorrando il Como. La formazione di Spalletti è il solito mistero ma Ekhator in coppa è piaciuto molto, confermarlo avrebbe senso, specie per approfondire l’istruttoria sui numeri 9 a disposizione in vista del mercato".