Condò: "Milan, i nuovi acquisti sono deludenti. E questa sconfitta rilancia la Roma"

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Paolo Condò commenta così il match perso oggi dal Milan contro lo Spezia: "Il Milan è una squadra che non si è rinforzata in estate, anche stasera i nuovi acquisti sono stati molto deludenti, il Milan si è trovato molto scoperto, quando non ci sono i primi undici fa molta fatica. È una sconfitta grave perché rilancia la Roma che sembrava concentrata sulla vittoria in Europa League, ovviamente prendendo in considerazione il caso in cui la Juve venga penalizzata e che quindi resti fuori dalle prime quattro".