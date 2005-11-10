Conference League, i risultati delle 21: Monaco e Twente in scioltezza
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Simone Bernabei
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Oggi alle 22:57Serie A
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22.10.2026 22:57Serie A
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Si sono concluse le sfide odierne di Conference League. L'Atalanta perde 2-0 in casa dell'Ajax, mentre il Brighton, altra favorita del torneo, pareggia 0-0 in casa dello Jablonec. Vincono invece Monaco e Trabzonspor, fra le altre.
I risultati delle 18.45 in Conference League
Kairat Almaty-Panathinaikos 1-5
Getafe-Lugano 2-5
Iberia 1999-Mjallby 1-1
Inter Escaldes-Univ. Craiova 1-3
Jablonec-Brighton 0-0
Kauno Zilgiris-Brann 1-4
Nordsjaelland-CSKA Sofia 2-2
Pafos-Riga 1-1
Stella Rossa-Copenaghen 2-2
Trabzonspor-Hearts 2-0
I risultati delle 21 in Conference League
Aarhus-Egnatia 1-1
Ajax-Atalanta 2-0
Borac-KuPS 2-0
Braga-Gent 2-0
Lincoln-Twente 1-4
Midtjylland-St. Truiden 0-1
Monaco-Friburgo 3-0
Thun-Hajduk Spalato 0-1
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