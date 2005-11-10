Con le partite disputate ieri sera è andata in archivio la quarta giornata della Fase Campionato di Conference League. A guidare la classifica marcatori della terza competizione europea per club è Niklas Castro, attaccante del Brann, seguito da ben sei calciatori a quota tre reti. Tra questi figurano anche due giocatori del Trabzonspor, Franculino e soprattutto Mohamed Salah, oltre a Holm, compagno di squadra dello stesso Castro.

Krstovic unico rappresentante della Serie A a quota due

Per quanto riguarda il calcio italiano, rappresentato nella competizione soltanto dall'Atalanta, l'unico calciatore presente nelle prime posizioni della graduatoria è Nikola Krstovic. Il centravanti montenegrino della formazione di Maurizio Sarri ha realizzato due reti e occupa l'ottavo posto a pari merito con numerosi altri giocatori, tra cui Fati, Balogun e Klaassen. Di seguito la classifica marcatori aggiornata.

La classifica marcatori di Conference League

4 gol

Niklas Castro (Brann)

3 gol

Al. Ajeti (Lugano)

Tolu (Ajax)

Dessers (Panathinaikos)

Franculino (Trabzonspor)

Holm (Brann)

Salah (Trabzonspor)

2 gol

Adel (Nordsjaelland)

Al Hamlawi (Universitatea Craiova)

Balogun (Monaco)

Bergström (Mjallby)

Borja Arellano (Inter Escaldes)

Bounida (Ajax)

Brunner (Monaco)

Cimignani (Lugano)

Cornelius (Copenhagen)

Deket (Borac)

Elsnik (Stella Rossa)

Elyounoussi (Copenhagen)

Fati (Monaco)

Godoy (CSKA Sofia)

Gruda (Egnatia)

Kangwa (Panathinaikos)

Klaassen (Ajax)

Krstovic (Atalanta)

Leonardo (Ajax)

Lind (Nordsjaelland)

Marc Gual (Kairat Almaty)

Osman (Brighton)

Rastoder (Panathinaikos)

Rutter (Brighton)

Taborda (Panathinaikos)

Van Den Belt (Twente)

Weidmann (Twente)