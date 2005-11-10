Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Percorso agrodolce per l'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League, alla metà esatta della League Phase, con la qualificazione ancora possibile, sia per gli ottavi che per i playoff. Il successo all'esordio, per 3-1, contro il Pafos, aveva fatto pensare che il cammino potesse essere in discesa ma la sconfitta contro l'Ajax ad Amsterdam e l'1-1 contro il Kairat hanno complicato la strada di Krstovic e compagni che adesso dovranno tornare subito a vincere per non compromettere la possibilità di evitare le due gare di febbraio, sempre temibili.

Quante possibilità ha l'Atalanta di passare il turno in Conference League?

Le ultime tre partite, quelle decisive per capire se e in che modo la Dea andrà avanti nella competizione, sono più alla portata che mai, visto che di fronte ai nerazzurri si opporranno, in ordine, Borac Banja, RFS Riga e Mjallby. La prima e la terza alla New Balance Arena, la seconda in trasferta nella Capitale lettone. Serviranno nove punti per sperare negli ottavi di finale, quattro per avere la certezza di giocare almeno i playoff. Sarri non potrà sbagliare e dovrà poi puntare dritto fino alla finale, per provare a riportare il trofeo in Italia dopo il successo della Roma nella prima edizione della competizione nel 2022.

Le ultime tre giornate dell'Atalanta

Giovedì 26 novembre 2026

21:00 Borac Banja-Atalanta

Giovedì 10 dicembre 2026

18:45 RFS Riga-Atalanta

Giovedì 17 dicembre 2026

21:00 Atalanta-Mjallby