Il Friburgo si salva al 93', Salah gol e Trabzonspor vince: Conference League, i finali delle 21
Yvonne Alessandro
Mentre l'Atalanta supera al pelo il Borac, nel quinto turno di Conference League (League Phase) il Trabzonspor di Mohamed Salah vince 2-1 fuori casa e nel segno dell'ex Liverpool al 69', vincendo con una rete all'ultimo respiro al 93' di Saviolo ai danni del CSKA Sofia. Il Braga schiaccia 4-0 i finlandesi del KuPS, mentre la Stella Rossa riprende il Gent. Crolla l'Hajduk in casa per mano del St.Truiden, sorpasso allo scadere del Friburgo sul Twente (2-1) dopo un rigore sprecato da Ginter poco prima. Successi per l'Inter Escaldes e il Nordsjaelland.
Finali Conference League delle 21
Borac-Atalanta 2-3
Braga-KuPS 4-0
CSKA Sofia-Trabzonspor 1-2
Friburgo-Twente 2-1
Gent-Stella Rossa 1-1
Hajduk Spalato-St.Truiden 0-2
Inter Escaldes-Copenaghen 2-0
Nordsjaelland-Panathinaikos 3-2
Finali Conference League delle 18.45
Kairat Almaty-Mjalby 1-0
14' Tapalov (K)
Ajax-Thun 4-0
6' Bounida (A), 41' Marcos Leonardo (A), 70' Bruñida (A), 89' Berghuis (A)
Brann-Aarhus 1-4
25' Bech (A), 39' Gretarsson (A), 51' Castro (B), 56' Tchamche (A), 60' Knudsen (A)
Brighton-Univ.Craiova 4-0
3' Osman (B), 33' De Cuyper (B), 61' Kostoulas (B), 63' Osman (B)
Egnatia-Lincoln 2-1
47' Albanese (E), 79' Idrissi (L), 81' Fernando Medeiros (E)
Hearts-Monaco 2-3
15' Altena (H), 25' Balogun rigore (M), 41' Diop (M), 44' Kerjota (H), 90'+4 Balogun (M)
Iberia 1999-Getafe 1-0
25' Kobuladze (I)
Jablonec-Lugano 2-0
70' Cedidla (J), 85' Jawo (J)
Kauno Zalgiris-Riga 2-0
56' Kalik (Z), 61' rigore Debeljuh (Z)
Pafos-Midtjylland 0-2
44' Rajovic (M), 82' Gogorza (M)