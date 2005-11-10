Balogun allo scadere, Monaco in paradiso. Ajax cattivo: Conference League, i finali delle 18.45
Yvonne Alessandro
Finiscono qui anche le partite di Conference League - quinto turno di League Phase - in programma alle 18.45. Dopo il successo interno del Kairat Almay firmato da Tapalov ai danni degli svedesi del Mjalby, l'Ajax demolisce gli elvetici del Thun con 4 reti, il Monaco invece la risolve nel recupero con un gol pesantissimo del sogno di mercato della Juventus Balogun. Segnato il 3-2 decisivo in casa degli Hearts, i monegaschi si piazzano in prima posizione in classifica.
Il Brighton schiaccia l'Univ.Craiova con un poker, l'Iberia supera di misura il Getafe, mentre il Lugano perde fuori casa contro lo Jablonec. I ciprioti del Pafos finiscono ko in casa, sconfitti dal Midtjylland. L'Egnatia passa 2-1 sul Lincoln, infine il Brann finisce travolto dall'Aarhus.
Finali Conference League delle 18.45
Kairat Almaty-Mjalby 1-0
14' Tapalov (K)
Ajax-Thun 4-0
6' Bounida (A), 41' Marcos Leonardo (A), 70' Bruñida (A), 89' Berghuis (A)
Brann-Aarhus 1-4
25' Bech (A), 39' Gretarsson (A), 51' Castro (B), 56' Tchamche (A), 60' Knudsen (A)
Brighton-Univ.Craiova 4-0
3' Osman (B), 33' De Cuyper (B), 61' Kostoulas (B), 63' Osman (B)
Egnatia-Lincoln 2-1
47' Albanese (E), 79' Idrissi (L), 81' Fernando Medeiros (E)
Hearts-Monaco 2-3
15' Altena (H), 25' Balogun rigore (M), 41' Diop (M), 44' Kerjota (H), 90'+4 Balogun (M)
Iberia 1999-Getafe 1-0
25' Kobuladze (I)
Jablonec-Lugano 2-0
70' Cedidla (J), 85' Jawo (J)
Kauno Zalgiris-Riga 2-0
56' Kalik (Z), 61' rigore Debeljuh (Z)
Pafos-Midtjylland 0-2
44' Rajovic (M), 82' Gogorza (M)