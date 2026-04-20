Coppa Italia: Sozza arbitra Inter-Como, Colombo per Atalanta-Lazio
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Domani semifinale di ritorno tra Chivu e Fabregas, mercoledì la Dea ospita i biancocelesti
(ANSA) - ROMA, 20 APR - Sarà Simone Sozza di Seregno l'arbitro della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra l'Inter e il Como in programma domani a San Siro (ore 21). Per l'altra semifinale Atalanta-Lazio, mercoledì prossimo a Bergamo (ore 21), è stato designato Andrea Colombo di Como. (ANSA).
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