Ufficiale Corazza lascia di nuovo il Bologna, altro prestito in Serie B: lo aspetta il Vicenza

Tutto confermato, nuovo addio al Bologna e altro prestito in Serie B per il terzino Tommaso Corazza (21 anni), laterale mancino classe 2004 che nella stagione in via di conclusione ha vestito la maglia bianconera del Cesena.

Stavolta per Corazza c'è invece il Vicenza. A conferma dell'avvenuto trasferimento, c'è una nota ufficiale diramata dal Bologna: "Il Bologna FC 1909 comunica di avere ceduto al L.R. Vicenza il diritto alle prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

Anche il Vicenza ha comunicato l'arrivo di Corazza: "La società LR Vicenza comunica di aver acquisito dal Bologna FC, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Corazza. Corazza, esterno sinistro classe 2004, nell’ultima stagione ha indossato le maglie di Pescara e Cesena in Serie B, scendendo in campo in 27 occasioni e collezionando 5 reti e 2 assist. In carriera ha vestito, inoltre, le maglie di Salernitana (15 presenze, una rete e 4 assist) e Bologna, con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2023/2024 collezionando 9 presenze nella massima serie. Tommaso vanta anche un’apparizione in Champions League, l’11 dicembre 2024, contro il Benfica. Benvenuto in biancorosso, Tommaso!".