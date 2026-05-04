Cremonese-Lazio, problemi per Baschirotto. Il centrale si fa male ed esce al 21'
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È durata 21 minuti la partita di Federico Baschirotto. Problemi fisici per il centrale di difesa della Cremonese, che si è fatto male da solo dopo aver appoggiato il pallone a un compagno di squadra. Al suo posto è entrato Bianchetti.
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