Cremonese-Lazio, problemi per Baschirotto. Il centrale si fa male ed esce al 21'

È durata 21 minuti la partita di Federico Baschirotto. Problemi fisici per il centrale di difesa della Cremonese, che si è fatto male da solo dopo aver appoggiato il pallone a un compagno di squadra. Al suo posto è entrato Bianchetti.