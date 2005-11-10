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Napoli Women, Alessandra Nencioni nuova direttrice generale del club

Napoli Women, Alessandra Nencioni nuova direttrice generale del club TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
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Luca Bargellini
Oggi alle 16:56Calcio femminile

Il Napoli Women è lieto di annunciare la nomina di Alessandra Nencioni come nuova Direttrice Generale del club.

Nata calciatrice, cresciuta dirigente. Alessandra è una figura che il mondo azzurro conosce bene: colonna della formazione nella stagione 2019/2020, quella della storica promozione in Serie A, ha scelto di non lasciare il calcio quando ha appeso le scarpette al chiodo. Lo ha fatto cambiando prospettiva: prima Team Manager nella stagione 2023/2024, poi Club Manager nelle due stagioni successive, costruendo passo dopo passo una carriera dirigenziale con la stessa determinazione che l'ha contraddistinta in campo.
Un percorso arricchito anche dalla formazione al Johan Cruyff Institute, dove ha frequentato un Master in Marketing e Sponsorship dello Sport — perché chi vuole restare nel gioco deve capirlo anche fuori dal rettangolo verde.

Il Presidente Marco Bifulco ha commentato così la nomina: "Siamo felici di affidare questo ruolo ad una persona che conosce il calcio femminile in ogni sua sfaccettatura, da calciatrice prima e da manager poi. Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia e questo nuovo step di crescita dimostra che crediamo fortemente nell'impegno che ogni giorno ha sempre messo nel progetto azzurro, gestendo tanto i processi e le relazioni locali quanto quelli di internazionalizzazione."

Queste le parole di Alessandra Nencioni: "Ringrazio la società per la fiducia dimostrata. Sono onorata di poter continuare il mio percorso in questo club e lavorerò con ancora più entusiasmo e voglia di contribuire al suo percorso di crescita."

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