Cristante: "Quando vai sotto contro la Juve è difficile. Lukaku? Cercano di schermarlo"

vedi letture

Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di SKY dopo la partita persa contro la Juventus. "Quando vai sotto contro di loro è difficile, sono davvero bravi a difendersi, quell'episodio ci ha tagliato le gambe. L'abbiamo interpretata nel modo giusto, però poi gli episodi fanno la differenza e andiamo a casa con una sconfitta. Sì, abbiamo la fortuna che la classifica sia molto corta, ci sono partite decisive a gennaio, due scontri diretti, possiamo stare lì attaccati. Dobbiamo fare di tutto per vincere due o tre partite di fila per rientrare nella zona Champions".

Sulla formazione.

"Se siamo tutti abbiamo più soluzioni, poi è il mister a fare la squadra e non penso abbia bisogno dei miei consigli per la formazione. Il mister è forte, siamo più giocatori offensivi, dietro ci manca qualcosina. Non è solo una sconfitta che rivoluziona il tutto, Mourinho sa cosa fare e faremo di tutto per vincere questi scontri diretti e tornare in zona Champions".

Su Lukaku.

"Sicuramente sanno che per noi è un giocatore fondamentale, gli avversari cercano di schermarlo il più possibile. Dovremmo essere tutti più bravi a cercarlo, abbiamo avuto comunque le occasioni. Poi quando vai sotto si mettono tutti dietro ed è più difficile portarla a casa. Sottolineo che abbiamo avuto le nostre occasioni".