Crotone-Parma, le formazioni ufficiali: Stroppa senza Simy, Liverani sceglie Inglese dal 1'

14° turno di campionato che prende il via stasera, con lo scontro salvezza tra Crotone e Parma, in programma allo Scida tra poco più di un'ora: Giovanni Stroppa dà un turno di riposo a Simy, schierando Riviere e Messias davanti, con Vulic, Zanellato e Molina nel trio di centrocampo. Sugli esterni invece ci sono Reca e Pereira, come di consueto. Tanti cambi invece in difesa, dove Magallan va in panchina e c'è la squalifica di Marrone: spazio a Cuomo, Golemic e Luperto davanti a Cordaz. Di seguito le formazioni ufficiali della gara:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Cuomo, Luperto; Pereira, Molina, Vulic, Zanellato, Reca; Messias, Riviere.

A disposizione: Festa, Crespi, Magallan, Dragus, Crociata, Rojas, Simy, Djidji, Siligardi, Petriccione.

Allenatore: Stroppa

Liverani, senza Gervinho, conferma Kucka nel tridente avanzato e sposta Karamoh a sinistra, mentre sarà Inglese, e non Cornelius, il centravanti a guida del tridente. A centrocampo stesso trio visto contro la Juve, con Sohm schermo davanti alla difesa e Hernani-Kurtic come mezzali. Unico cambio in difesa è l'inserimento del più offensivo Busi, al posto di Iacoponi: al centro ancora Osorio e Alves, a sinistra Gagliolo. In porta, il solito Sepe.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Kurtic, Sohm, Hernani; Karamoh, Inglese, Kucka.

A disposizione: Colombi, Rinaldi, Balogh, Iacoponi, Valenti, Dezi, Cyprien, Brugman, Ricci, Brunetta, Camara, Cornelius.

Allenatore: Liverani.