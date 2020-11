Crotone, Stroppa: "Bene il clean sheet col Torino. Lazio fra le migliori d'Italia"

Il tecnico del Crotone Giovanni Stroppa ha brevemente parlato a Sky Sport in vista della gara contro la Lazio: “L’ultima volta siamo usciti dal campo senza subire gol e questo è positivo. Ora la Lazio, affrontiamo una delle squadre più complete del campionato, anche con le defezioni. Hanno idee di gioco, apprezzo Inzaghi perché sta facendo cose straordinarie. Sanno giocare in palleggio, in campo aperto e in verticale, per me è tra le squadre più forti del campionato”.