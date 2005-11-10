Curtis Jones incontra i tifosi dell'Inter: "Mi ha fatto molto piacere vederli tutti"

Nella giornata di ieri, durante lo speciale Meet&Greet all'Inter Store San Babila, Curtis Jones si è reso protagonista di una sessione di foto e autografi con i presenti, che gli ha fatto vivere un vero e proprio bagno di folla da giocatore nerazzurro. Un qualcosa a cui non era evidentemente abituato e che ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram, facendo pure una promessa.

Il post di Jones

"Mi ha fatto molto piacere vedervi tutti ieri, è stato davvero divertente. Ho saputo solo all'ultimo che bisognava comprare una maglietta per potermi incontrare, quindi mi dispiace se per alcuni di voi non è stato possibile. Spero che, quando le circostanze saranno favorevoli, potremo organizzare di nuovo qualcosa e rendere l'evento accessibile a tutti!".