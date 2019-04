Dal Chelsea con furore, Boga conquista Sassuolo. Ma serve l'ultimo step

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla fine il tanto cercato gol partita non è arrivato, ma il Sassuolo anche oggi ha (ri)scoperto di avere in casa un giocatore a dir poco interessante. Parliamo, ovviamente, di Jeremie Boga, talento ivoriano sbocciato nell'Academy del Chelsea a cui dopo l'addio di Boateng mister De Zerbi ha progressivamente affidato il compito di portare qualità e imprevedibilità all'attacco neroverde.

Contro il Parma, questo pomeriggio al Mapei, le invenzioni non sono mancate. L'ivoriano ha messo in grande difficoltà Gazzola, ispirando la manovra offensiva del Sassuolo per 90 minuti e centrando uno sfortunato palo con un bel tiro a girare nel primo tempo. Numeri che mostrano la crescita costante e importante di questo classe '97 che in Serie A sta dimostrando non solo di poterci stare, ma anche di saper impressionare.

Manca però ancora qualcosa a livello tattico, perché Boga deve diventare più disciplinato e imparare a sfruttare le sue qualità per incidere maggiormente. Non è un caso che in questa stagione siano arrivati solamente due gol e due assist in 21 presenze, statistiche che Boga ha l'obbligo migliorare. Grazie agli insegnamenti di un maestro del calcio offensivo quale Roberto De Zerbi.