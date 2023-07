Derby dell'Appennino per Cambiaso: Bologna-Fiorentina sull'esterno della Juventus

Derby dell'Appennino fra Bologna e Fiorentina per Andrea Cambiaso, duttile esterno di proprietà della Juventus reduce dalla stagione in prestito al Bologna. Thiago Motta vorrebbe riaverlo in rossoblù dopo averci lavorato per un anno. Come scrive La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina anche la Fiorentina è interessata all'ex Genoa.

Il Bologna da tempo lavora sottotraccia, sempre in attesa delle decisioni che Giuntoli prenderà in accordo col tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, che vorrebbe valutarlo in ritiro coi bianconeri per poi prendere una decisione definitiva.