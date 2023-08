Dionisi su Berardi: "Se anch'io parlo del circo del calciomercato non arriviamo pronti a domani"

Alessio Dionisi e il caso Berardi. Il tecnico del Sassuolo, presente quest'oggi in conferenza stampa, ha così commentato il muro contro muro tra il suo capitano e la società alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Sapevo già cosa sarebbe uscito sui giornali oggi perché ho un confronto quotidiano con i dirigenti. Posso dire soltanto che ha detto tutto Carnevali. Per me finisce qua il discorso Berardi. È troppo importante la partita di domani. Sappiamo che il mercato è aperto, sappiamo che alcuni giocatori sono chiacchierati, ma noi dobbiamo focalizzarci sulla partita perché se anche l'allenatore parla del circo del calciomercato non arriveremo mai pronti alla partita".

Poi ha aggiunto: "La partita di Coppa Italia non mi ha dato le risposte che mi aspettavo. Abbiamo ottenuto il risultato ma siamo stati meno squadra di quello che saremmo potuti essere. Affrontare l'Atalanta non ci permette di abbassare le difese, dovremo essere molto motivati sapendo che questo campionato è diverso da quello precedente, che l'Atalanta per certi aspetti è simile per idea, per allenatore e giocatori, ma noi dobbiamo mettere tutto a prescindere dall'avversario".

