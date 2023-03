Dodò incontenibile col Milan: "Italiano mi dice che sono forte e devo aiutare con gli assist"

Dodò è stato uno dei migliori in campo nella sfida tra Fiorentina e Milan. Il terzino brasiliano ha parlato a DAZN al termine del match vinto 2-1: "Abbiamo giocatori fortissimi, dobbiamo giocare così tutte le partite. Torniamo felici a casa, ci siamo allenati bene per questa partita difficile e sapevamo di poter vincere. Sono felice, aspettavo di aiutare la squadra con gli assist, era quello che mi chiedeva Italiano ed è per questo che ci siamo abbracciati. Mi dice sempre che sono un terzino forte".