Domani Fiorentina-Lecce, i convocati di D'Aversa: out Faticanti e Listkowski, c'è Krstovic

Il tecnico del Lecce, Roberto D’Aversa, ha convocato i seguenti calciatori per la gara contro la Fiorentina, valida per la seconda giornata della Serie A TIM, in programma domani alle ore 18:30:

Portieri: Borbei, Brancolini, Falcone.

Difensori: Baschirotto, Dermaku, Dorgu, Gallo, Gendrey, Pongracic, Smajlovic, Venuti.

Centrocampisti: Berisha, Blin, Gonzalez, Helgason, Kaba, Maleh, Rafia, Ramadani.

Attaccanti: Almqvist, Banda, Burnete, Corfitzen, Krstovic, Di Francesco, Strefezza, Voelkerling.