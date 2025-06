TMW Fiorentina, accordo con il Genoa per la conferma di Gudmundsson: i dettagli

Albert Gudmundsson rimarrà alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il club viola e il Genoa hanno raggiunto un accordo verbale per la conferma dell’attaccante islandese.

La Fiorentina aveva deciso infatti di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro, cercando uno sconto sul costo dell’operazione. Obiettivo raggiunto, a quanto sembra: i gigliati e i liguri hanno trovato l'intesa per un nuovo accordo, con il passaggio del giocatore a titolo definitivo ai viola per circa 13 milioni di euro. Un accordo grazie al quale il club toscano potrà mettere comunque il fantasista a disposizione di Stefano Pioli nella prossima stagione.

La formalizzazione dell'affare è attesa nelle prossime ore, ma intanto i due club hanno trovato una posizione comune. Nella scorsa stagione agli ordini di Palladino, Gudmundsson ha giocato 33 gare considerando tutte le competizioni, con otto gol complessivi.