TMW All in Napoli su Noa Lang del PSV. Operazione da 25 milioni più bonus, tutti i dettagli

vedi letture

Il Napoli si prepara a rinforzare le fasce e - in attesa di novità dal fronte Ndoye col Bologna (leggi qui le ultime) si avvicina sempre di più a Noa Lang. L'attaccante olandese ha accettato la destinazione e il club azzurro in queste ore sta lavorando all'intesa con il PSV.

Le cifre sul tavolo. L'affare tra Napoli e PSV Eindhoven per il calciatore classe 99 si sta definendo sulla base di 25 milioni di euro più bonus per il cartellino. Per Noa Lang pronto un contratto da 2.5 milioni a stagione fino al 2030.

Tra oggi e domani la firma di Alex Meret col Napoli: il punto di TMW

Nel frattempo, è attesa tra oggi o al massimo domani la firma di Alex Meret con il Napoli. La scorsa settimana le parti hanno raggiunto un accordo per il prolungamento dell'accordo in scadenza a fine mese e, adesso, è attesa solo la firma sul nuovo accordo che sarà di durata biennale. Al Napoli dal 2018, Meret è stato grande protagonista dei due Scudetti conquistati dalla società del presidente De Laurentiis nelle ultime tre stagioni e si è guadagnato sul campo la possibilità di continuare a difendere i pali della porta partenopea. Anche se alle sue spalle non ci sarà più la stessa concorrenza (qui la news completa).