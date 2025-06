Ufficiale Gubbio, sciolte le riserve sul tecnico. Panchina affidata a Domenico Di Carlo

vedi letture

Nella giornata di ieri, il presidente del Gubbio Sauro Notari era stato chiaro, avrebbero a breve annunciato il nuovo tecnico: "Se tutto va come previsto, entro domani sera faremo l'annuncio del nuovo tecnico rossoblù. Però, lo sapete bene, nel calcio anche all'ultimo momento possono saltare fuori imprevisti, elementi non pronosticabili che possono far saltare tutto". E così è stato, e niente è andato contro le previsioni iniziali: il nuovo allenatore del Gubbio è Domenico Di Carlo, da tempo il favorito per la panchina.

Questa, la nota ufficiale del club umbro:

"As Gubbio 1910 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 25-26 a mister Domenico Di Carlo.

Nato a Cassino il 23 marzo 1964, Domenico Di Carlo ha iniziato la sua carriera di allenatore alla guida della Primavera del L. R. Vicenza e da tecnico vanta oltre 600 panchine nei campionati professionistici italiani.

In serie A mister Di Carlo ha allenato Parma, Chievo Verona, Sampdoria, Livorno e Cesena totalizzando oltre 200 presenze, sono più di 200 anche le panchine in serie B con Mantova, Spezia, Novara e L.R. Vicenza mentre in serie C il neo tecnico rossoblù ha allenato Mantova, L.R. Vicenza, Pordenone, Spal e Ascoli.

A mister Di Carlo il più cordiale benvenuto e l’augurio di un buon lavoro da parte di tutta la famiglia rossoblù".