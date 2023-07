Dopo Milinkovic, anche Zaniolo può andare all'Al-Hilal: ha chiesto 120 milioni in quattro anni

L'Al-Hilal che in queste ore sta definendo l'arrivo di Sergej Milinkovic-Savic non ha intenzione di fermarsi col centrocampista serbo e nelle prossime ore è pronto a dare l'assalto anche a Nicolò Zaniolo, esterno d'attacco del Galatasaray che lo scorso gennaio lasciò la Roma per trasferirsi in Turchia a titolo definitivo.

Il giocatore della Nazionale di Mancini non ha chiuso a questa possibilità e, si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', è pronto a dire sì se verrà assecondata la sua richiesta. Zaniolo ha chiesto un contratto da 30 milioni di euro netti per i prossimi quattro anni per dare il via libera al suo trasferimento in Arabia Saudita. L'Al-Hilal rilancerà con queste cifre?