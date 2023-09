Due mesi di mercato Juventus e un solo vero acquisto (al giorno uno): tutti gli occhi su Weah

È stata un'estate incredibilmente placida sul mercato per quanto riguarda la Juventus. Fatto salvo qualche rumor e indiscrezioni di corridoio, leggere prevalentemente alla voce "Lukaku", il lavoro della dirigenza bianconera è stato perlopiù concentrato sulle sue uscite. Il tutto nonostante l'arrivo di una vera e propria eminenza del settore direttore sportivi quale Giuntoli.

Nei fatti, escludendo il riscatto di Milik e l'approdo del giovane Facundo Gonzalez che è stato subito girato in prestito alla Sampdoria, si registra un solo acquisto nell'estate juventina e annunciato addirittura al 1° luglio: Timothy Weah. Pagato poco più di una decina di milioni di euro dal Lille, nel suo percorso calcistico (escluso l'inizio negli USA e una parentesi di sei mesi in prestito al Celtic) ha giocato esclusivamente in Francia e ha vissuto una crescita "curiosa".

Nato attaccante, si è sviluppato come esterno di centrocampo trovando infine la maturità da terzino. Arriva a Torino per giocare sulla destra a tutta fascia e prendere il posto lasciato vuoto da Cuadrado, rispetto al quale è forse meno imprevedibile ma capace di fornire, nel presente, un maggior contributo aerobico. Ed ha cominciato regalando buoni palloni e sensazioni, con gli occhi puntati addosso: inevitabile se sei l'unico acquisto in due mesi di una realtà come la Juve.