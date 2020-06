Dybala e l'Inter. Marotta dopo la Joya: "L'anno scorso c'erano sensazioni positive"

vedi letture

L’Inter e Paulo Dybala. Un affare che poteva essere realtà, un anno fa. Perché due indizi non fanno una prova, ma ci si avvicinano. Dapprima, è stato lo stesso attaccante argentino, intervistato nella notte italiana dalla CNN, a spiegare come un anno fa fosse stato davvero vicino all’addio: “Sono stato contattato, c'erano alcuni club interessati. Tra questi il Manchester United e il Tottenham, poi è arrivato anche il Paris Saint-Germain”. Qualche nome, non quello dell’Inter.

Ci pensa Marotta. A completare il retroscena di mercato, con la voce dei protagonisti, ci pensa l’ad dei nerazzurri. Intervistato dal Corriere della Sera, non nasconde la sua ammirazione per la Joya: “È uno dei più grandi talenti, l’anno scorso c’erano le sensazioni per poterci arrivare. Oggi è proiettato a essere un grande leader della Juve”. Capitolo chiuso? Chissà. Come ha ricordato lo stesso Dybala, il suo contratto scade tra un anno e mezzo.