E' Pjanic il vero insostituibile della Juventus?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Juventus nella serata di ieri ha sofferto terribilmente contro il Genoa. Ma alla fine è comunque arrivato un successo fondamentale in ottica classifica, visto che i bianconeri hanno ritrovato la testa dopo il sorpasso dell'Inter. Uno dei tanti spunti riguardanti la sfida di ieri riguarda il centrocampo ed in particolar modo l'assenza per infortunio di Miralem Pjanic, col bosniaco che è stato sostituito da Rodrigo Bentancur. Premessa: chi scrive ha dato 6,5 in pagella all'uruguayano. Ma il giudizio riguarda gli episodi della gara. Mentre a livello più generale la squadra ha risentito forse troppo dell'assenza del suo regista titolare.

L'importanza al di là dei numeri - Certo quelli sono importanti. Pjanic non aveva mai saltato per intero una partita della Juventus, segnale inequivocabile di quale sia il suo peso specifico in rosa. E con i suoi 3 gol e 3 assist ha messo lo zampino, risultando decisivo, in 6 risultati su 9 in campionato. Ma come detto oltre ai numeri c'è anche tanto altro: c'è un modo di giocare sempre pulito e puntuale, fatto di idee illuminate e tocchi calibrati al millimetro. La squadra lo sa e lo segue, affidandogli sempre e comunque il pallone e girando spesso a memoria. E proprio per questi motivi la sua assenza si è sentita particolarmente: lo ripetiamo, Bentancur non ha demeritato. Ma soprattutto nel primo tempo è sembrata fin troppo a corto di idee e di soluzioni offensive, col solo Dybala in grado di creare situazioni pericolose. Nella ripresa, col Genoa in 10, tutto è andato molto meglio, ma il concetto rimane. Ad oggi, dopo 12 partite giocate, Miralem Pjanic sembra l'unico insostituibile della Juventus di Sarri. Più di Bonucci e di Dybala. Ma pure di Higuain e Cristiano Ronaldo.