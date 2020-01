© foto di Federico De Luca

Roma e Juventus sono pronte a darsi battaglia tra pochi minuti, fischio d'inizio alle 20,45 all'Olimpico. Giallorossi contro bianconeri? No, perché entrambe le squadre non scenderanno in campo con le rispettive prime maglie, nonostante apparentemente non vi sia alcun rischio di confonderle. La Roma giocherà infatti con la divisa blu con inserti giallorossi, la Juventus con quella bianca con inserti rossi. Una scelta cromatica, per entrambe, che non manca di sollevare qualche perplessità tra gli amanti dei cari vecchi colori sociali di appartenenza.