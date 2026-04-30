Elezioni FIGC, la nota della Serie A: "Accogliamo con favore la convergenza su Malagò"
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La Lega Calcio Serie A, si legge in una nota stampa, “accoglie con favore la posizione espressa dall’Assocalciatori e dell'Assoallenatori a sostegno della candidatura di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC.
Riteniamo significativo che anche queste componenti del sistema calcio condividano l’indicazione già formulata da 19 club della Lega. Questa convergenza rappresenta un segnale importante di unità e responsabilità, in un momento in cui il calcio italiano ha bisogno di visione, stabilità e capacità di rinnovamento”.
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