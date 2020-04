Emergenza Coronavirus. L'UE lancia SURE: è il fondo contro la disoccupazione

In giornata odierna la Commissione europea ha lanciato ufficialmente il suo primo strumento anti-crsi. E' SURE, fondo europeo contro la disoccupazione (acronimo di Support to mitigate unemployment risks in emergency): questo, attraverso 25 miliardi di garanzie volontarie degli stati, permetterà di finanziare le "casse integrazioni" nazionali o schemi simili di protezione dei posti di lavoro. "Molti chiedono un piano Marshall" per affrontare la crisi economica scatenata dal coronavirus, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen a Repubblica. "Io credo che il bilancio europeo deve essere il nostro piano Marshall che tutti insieme prepariamo".