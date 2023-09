Empoli-Juventus, le formazioni ufficiali: McKennie preferito a Weah, Zanetti ne fa debuttare tre

vedi letture

Alle 20:45 l’Empoli ospita la Juventus per una delle due sfide serali nella domenica del 3° turno di Serie A. Allegri conferma tutte le aspettative della vigilia: sulla destra c’è McKennie e non Weah, a centrocampo Miretti vince il ballottaggio con Fagioli. Davanti confermati Vlahovic e Chiesa.

Zanetti lancia subito nella mischia due ultimi arrivati come Berisha in porta e Maleh a centrocampo, in cui trova posto Fazzini. Davanti Caputo numero nove con Baldanzi e Cambiaghi, alla prima dal 1’ in questa stagione, ai suoi lati. Esordio con la maglia dell’Empoli sulla destra, in difesa, per Bereszynski, il terzo di serata.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Empoli (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi.

Allenatore: Zanetti.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Allenatore: Allegri.