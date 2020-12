Eriksen cerca casa, l'Inter il miglior acquirente: stallo PSG, in Premier le contropartite migliori

vedi letture

Nei giorni scorsi, quasi all'improvviso, il futuro di Christian Eriksen sembrava aver preso una strada ben precisa. "Non è funzionale, giusto che vada altrove", aveva confessato il 23 dicembre Beppe Marotta prima di Hellas-Inter. Il giorno dopo, era il 24 dicembre, il PSG ha fatto la sua scelta: via Tuchel, dentro Mauricio Pochettino. E' quello l'arco temporale in cui, inevitabilmente, sono nati i primi discorsi riguardanti il passaggio del danese all'ombra della Tour Eiffel. In fondo proprio il tecnico argentino, nella comune esperienza al Tottenham, ha schierato il trequartista 255 volte. E con lui Eriksen ha segnato 58 gol e fornito 75 assist. Insieme, i due sono arrivati a giocarsi il titolo di Premier e a giocare una finale di Champions League. Ecco perché, ancor prima dell'ufficialità di Pochettino al PSG, parlare di Eriksen al Parco dei Principi era quasi un atto dovuto. E magari così sarà, ma ancora i presupposti non sono tutti al loro posto. In attesa dell'ufficialità di Pochettino al PSG i rumors raccontano di un tecnico argentino scarsamente intenzionato a privarsi di Leandro Paredes, ovvero la contropartita tecnica individuata dall'Inter. Un centrocampista di costruzione come è Paredes non ha un sostituto vero e proprio nella rosa transalpina, mentre di trequartisti o presunti tali c'è addirittura abbondanza: Draxler, Rafinha, Di Maria, Sarabia, volendo Neymar. Insomma, lo spazio per Eriksen oggi non sembra esserci e nel caso andrebbe trovato.

La Premier League resta pista calda - Che Eriksen piaccia in Inghilterra è il segreto di Pulcinella. Pochi giocatori hanno avuto il suo rendimento negli ultimi anni. Ci ha pensato il West Ham e probabilmente gli Hammers sono gli unici ad aver fin qui mosso passi concreti. Ma la destinazione non sembra entusiasmare. Un ritorno al Tottenham oggi è da escludere, ma restando a North London c'è pure l'Arsenal che ci sta pensando. E guardando bene la rosa, i Gunners avrebbero materiale tecnico da mettere sul piatto. Chi? Non Thomas Partey, arrivato in estate con un investimento da capogiro. Ma di Granit Xhaka e Dani Ceballos magari se ne potrà parlare. Quindi il Manchester United: i Red Devils sono da sempre avvicinati alle grandi trattative di mercato. E il caso Eriksen non è da meno. A parziale compensazione del valore del danese potrebbe rientrare Nemanja Matic, uno che a Conte è sempre piaciuto. Anche se il sogno sarebbe probabilmente quel Donny van de Beek arrivato in estate e non ancora coinvolto a pieno nelle dinamiche di Solskjaer.