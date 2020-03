esclusiva Stringara: "Medici da ringraziare. Campionato? Farei una finale Juve-Lazio"

Intervendo al TMW News Paolo Stringara, allenatore ed ex calciatore di Bologna e Inter, ha parlato dell'emergenza Coronavirus e anche di calcio. "Passo le giornate in casa con la famiglia e con i figli. Sono un padre attento ma adesso riesci a stare ancor di più con loro. Ora viviamo un dramma in Italia: vorrei a questo proposito ringraziare di cuore i medici, stanno facendo un lavoro pazzesco"

La sua idea sul campionato qual è? E come dovrà finire?

"Alla fine sarebbe giusto fare una finale tra Juve e Lazio dando ai bianconeri, visto che sono primi in classifica, la possibilità di essere i vincitori se la gara finisse in parità. Non vedo altre soluzioni perchè immagino che sarà difficile ricominciare i campionati in modo sensato. Quello delle promozioni e retrocessioni è un discorso che lascio a chi di dovere, è molto complicato"

Da ex interista il suo pensiero su Eriksen.

"E' un giocatore che sta trovando difficoltà. Non ricordo un giocatore proveniente dal campionato inglese che ha fatto subito benissimo. Quest'anno magari c'è Lukaku, gli anni passati forse Dzeko però per adattarsi nel campionato italiano è un problema. Gli argentini fanno meno fatica di tanti altri ad adattarsi. Non capisco fino in fondo la volontà di Conte di avere a tutti i costi Eriksen a gennaio a Milano e poi dargli così poco spazio. Per entrare in forma bisogna giocare e già lo faceva poco al Tottenham".