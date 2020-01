ESCLUSIVA TMW - Zaccardo: "Milan, Ibra che carisma. Lazio, rosa ristretta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Zaccardo ha parlato a Tuttomercatoweb del mercato di gennaio e dei colpi più importanti: "Fa piacere che nel nostro campionato siano arrivati giocatori importanti. Conte ha avuto acquisti come aveva richiesto e spero che lo scudetto si decida all'ultima giornata. La Lazio? Con tutto il rispetto vedo una rosa ristretta a 12-13 giocatori e non penso possano durare fino alla fine, avranno un calo fisiologico, sono umani. Stanno facendo molto bene ma il vero obiettivo è il 3°-4° posto. Quanto al Milan è partito bene nel 2020, vedo la Champions come un miracolo sportivo però una piccola speranza c'è e da simpatizzate rossonero ci spero, anche se realisticamente l'obiettivo è l'Europa League. Ibra a livello di carisma e personalità ha inciso sui tutti i giocatori. Aumenta la concentrazione e la voglia di tutti di far bene. E' ancora importante pur non essendo più un top come qualche anno fa".

